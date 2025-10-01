تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مشروع سينمائي عالمي في السعودية

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صورًا من زيارة المخرج والمنتج العالمي فيليب نويس لعدد من المواقع داخل المملكة، من بينها بعض السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وكتب عبد الفيس بوك : " صور من زيارة المخرج الكبير Phillip Noyce لأماكن مختلفة وسجون تابعة لوزارة الداخلية للتعاون في انتاجنا الضخم مع وزارة الداخلية مشكورة لقصة حقيقية من بطولات رجال الامن في مكافحة المخدرات ، فيلم عبارة عن ملحمة سعودية كبيرة، المخرج قام باخراج افلام عالمية منها فيلم The Bone Collector للنجم Denzel Washington.

ويُعد فيليب نويس ، من أبرز المخرجين في هوليوود، وسبق له تقديم العديد من الأعمال العالمية الناجحة، أبرزها فيلم The Bone Collector من بطولة النجم دنزل واشنطن، وفيلم Salt من بطولة أنجلينا جولي، إلى جانب Patriot Games وعدد من الأعمال التي حصدت شهرة واسعة عالميًا.