يسري نصر الله يعلق على اختيار أفلامه في قائمة أفضل 25 فيلما

علق المخرج يسري نصر الله، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اختيار عدد من اعماله السينمائية ضمن قائمة أفضل 25 فيلم في في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين

وقال يسري نصر الله: بشكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين لاختيارهم عدد من الأفلام التي أخرجتها ضمن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (2025-2001). ال ٧٥ سنة الجايين السينما المصرية ح تبقى أحلى وأحلى. أنا واثق من ده.

وكان قد أختار النقاد ثلاثه أفلام دفعة واحدة للمخرج يسري نصر الله، وهما باب الشمس ، جنينة الاسماك، وأحكي ياشهرزاد، وبذلك يكون هو المخرج الاكثر تواجدًا في القائمة بعدد الافلام