أحمد فهمي يروج لمسلسله الجديد «ابن النادي» على شاهد

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد «ابن النادي»، الذي ينطلق عرضه غدًا الخميس 2 أكتوبر عبر منصة «شاهد».

ونشر فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» برومو المسلسل، وعلق قائلًا:

«عمر أمين الشعلة ورفاقه.. استنوا ابن النادي 2 أكتوبر على شاهد».

وتدور أحداث مسلسل “ابن النادي” حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ومسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد ومن بطولة للنجم أحمد فهمي، أحمد عبدالحميد ،حاتم صلاح.