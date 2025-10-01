قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
أحمد فهمي يروج لمسلسله الجديد «ابن النادي» على شاهد

منار نور

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد «ابن النادي»، الذي ينطلق عرضه غدًا الخميس 2 أكتوبر عبر منصة «شاهد».
ونشر فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» برومو المسلسل، وعلق قائلًا:
«عمر أمين الشعلة ورفاقه.. استنوا ابن النادي 2 أكتوبر على شاهد».

وتدور أحداث مسلسل “ابن النادي” حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ومسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد ومن بطولة للنجم أحمد فهمي، أحمد عبدالحميد ،حاتم صلاح.

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

