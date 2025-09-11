طرح البوستر الرسمي لمسلسل "ابن النادي"

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “ابن النادي” الذى من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وظهر أبطال العمل وهم يرتدون ملابس رياضية.

وتدور أحداث مسلسل “ابن النادي” حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ومسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق و اخراج كريم سعد ومن بطولة للنجم أحمد فهمي، أحمد عبدالحميد ،حاتم صلاح.

فيلم أحمد وأحمد

وكان اخر اعمال احمد فهمي هو فيلم “أحمد وأحمد” الذى طرح مؤخرا وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.