الصور الأولى من مسلسل ابن النادي لـ أحمد فهمي

نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" صور من مسلسل" ابن النادي".

مسلسل"ابن النادي " من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين علي رأسهم أحمد فهمي.

يذكر أن مسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق و اخراج كريم سعد وأعلنت منصة شاهد عن مسلسل جديد بعنوان "ابن النادي" للنجم أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

وينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد مع النجم أحمد السقا الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.