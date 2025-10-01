بطولة ماجد الكدوانى.. كريم العدل مخرجاً لمسلسل سنة أولى طلاق في رمضان المقبل

استقر صناع مسلسل سنة أولى طلاق بطولة النجم ماجد الكدوانى على كريم العدل ليصبح مخرجا للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2026، من تأليف شيرين دياب، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، ومكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في موسم دراما رمضان .

ومن المقرر البدء في تحضيرات العمل الأيام المقبلة، حيث بدأ كريم العدل معاينة أماكن التصوير والتفاصيل المبدئية للمسلسل تمهيداً للبدء في تصوير المسلسل خلال أواخر الشهر الجارى على اقصى تقدير .

ويعرض للنجم ماجد الكدوانى حاليا فيلم "فيها إيه يعنى" وتشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وهو العمل الأول الذى يجمع الكدوانى بغادة عادل في السينما، حيث احتفل صناعه امس بالعرض الخاص وسط حضور لفيف من الفنانين والنقاد والإعلاميين، ولاقى نجاحاً كبيراً وسط الحضور بقيمة الفيلم ومضمونه من حيث السيناريو والأداء التمثيلى والإخراج لعمر رشدى في أولى تجاربه الاخراجية في السينما .

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الاحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

اما اخر اعمال المخرج كريم العدل مسلسل 220 يوم وعرض الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا ، بطولة النجمين صبا مبارك وكريم فهمى، وعايدة رياض، على الطيب، ميرا دياب، محسن علم الدين حنان سليمان، واخرون.