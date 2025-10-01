أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مدرب النادي الأهلي الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على فيسبوك:"مصدر في الأهلي:

هناك عدد كبير من المدربين وافقوا على تدريب الفريق ولكن الإدارة لا ترغب في الاستعجال أو المغامرة بالتعاقد مع أي اسم لعدم تكرار خطأ التعاقد مع خوسيه ريبيرو".

وكان قد أكد الناقد الرياضي أحمد أشرف، أن النادي الأهلي لم يحسم حتى الآن اسم المدير الفني الجديد، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من توقيع عقود أو اتفاقات نهائية مع مدربين أجانب غير دقيق، وأن الملف ما زال مفتوحًا.

وقال أشرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأهلي أجرى مفاوضات مبدئية مع عدد من المدربين، أبرزهم الدنماركي جيسولب، المدير الفني السابق لنادي أوغسبورغ الألماني، بالإضافة إلى طرح اسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي أبدى ترحيبًا كبيرًا لتولي المهمة عقب انتهاء التزاماته مع منتخب عمان.

وأضاف أن هناك أيضًا اتصالات سابقة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفتح السعودي، فيما يبقى اسم فيتوريا خيارًا مطروحًا ولكن في المرتبة الأخيرة.

وأوضح أن التسريبات الإعلامية حول أسماء كبيرة مثل الفرنسي زين الدين زيدان لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الأهلي يتعمد السرية الكاملة للحفاظ على هدوء المفاوضات ومنع الضغط الجماهيري والإعلامي.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد سيكون خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد مباراة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية.

وشدد على أن إدارة الزمالك قررت منح المدرب يانيك فيريرا فرصة أخيرة في مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة، معتبرة أنها مباراة حاسمة لمستقبله مع النادي.

وأوضح أن ما يتردد بشأن رحيل مدير الكرة جون أودورد غير صحيح، حيث تمسك به الكابتن حسام لبيب ومنحه كامل الصلاحيات.