«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن المحكمة الرياضية الدولية لم تُحدِّد حتى الآن موعد الجلسة الأولى لمناقشة القضية المرفوعة من نادي بيراميدز لسحب بطولة الدوري للموسم الماضي من النادي الأهلي.

وأضاف “الغندور”، خلال برنامجه ستاد المحور، نقلًا عن مسؤول داخل اتحاد الكرة: “ما أُبلِغنا به هو أن المحكمة الدولية حدَّدت هيئة التحكيم الخاصة بالقضية، والتي ستتولى الاطّلاع على كافة الملفات قبل تحديد الجلسات تمهيدًا لإصدار القرار النهائي”.

وتابع: “المحكمة الدولية لم تنظر القضية حتى الآن، كما أن بيراميدز لم يسحب الشكوى، والجلسات ستُحدَّد خلال الفترة المقبلة”.