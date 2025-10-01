شوبير يكشف كواليس مصير فيريرا داخل الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر التطورات داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام الأهلي في قمة الدوري.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن إدارة الزمالك يجب ألا تتعجل في اتخاذ قرارات مصيرية قد تزيد من حجم الأخطاء.

وأوضح:"الزمالك أعلن عن اجتماع طارئ ودي، وهذا أمر غير منطقي، فإما أن يكون الاجتماع طارئًا أو وديًا، ولا يوجد ما يُسمى بالاثنين معًا".



وأشار إلى أن الاجتماع كان من المفترض أن يناقش ملف المستحقات المالية إلى جانب مستقبل فيريرا، لكنه تأجل، موضحًا أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي يدعم استمرار المدرب ويرفض مناقشة رحيله قبل لقاء غزل المحلة، وهو ما يلقى دعمًا من رئيس النادي حسين لبيب ونائبه هشام نصر.في المقابل، يرى بعض أعضاء المجلس أن فيريرا لم يقدم الإضافة المطلوبة، ويؤيدون رحيله.

وأضاف شوبير:"لا يوجد أي حديث جدي عن رحيل المدرب سوى بعد مباراة المحلة. لكني أختلف مع الإدارة في إعادة فتح الملف خلال فترة التوقف الدولي، فالأزمة تحتاج دراسة من الآن، خاصة مع ضعف الإمكانيات المالية بالنادي".

وتساءل عن آلية التفاوض مع مدرب جديد في ظل عدم وجود بديل مؤقت، لافتًا إلى أن طارق مصطفى، أحد الأسماء المرشحة، وقع مؤخرًا مع أهلي بنغازي، ومن الصعب أن يترك عمله للعودة إلى الزمالك بشكل مؤقت.

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:الزمالك كان يعول على الفوز بالقمة لتصدر الدوري، لكن الخسارة فتحت الباب أمام أزمات إدارية وفنية جديدة".