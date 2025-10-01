وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا نيه لتحريك اسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري رغم زيادة أسعار الوقود و ارتفاع تكلفة الصيانة.

و أشار الوزير فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية "APUA "" افريقيا وتحديات التحول الطاقي " الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا أساس له من الصحة ، مشيرا إلى أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها حتى نهاية العام.



