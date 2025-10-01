تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كشفت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ، عن استدعاء جديد يشمل 39,536 سيارة كيا سورينتو من موديلات 2021 حتى 2023، بعد رصد مشكلة في أسلاك محرك نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) قد تؤدي إلى اندلاع حريق.

كيا.. خلل في أسلاك نظام التهوية

أوضحت الوكالة، أن أسلاك محرك منفاخ الهواء قد لا تكون بالسمك الكافي، مما قد يسبب سخونة زائدة في الوصلات عند تشغيل نظام التحكم في المناخ وضبط المروحة على ثلاث سرعات مع تشغيل المحرك.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ذوبان الأسلاك أو اندلاع حريق.

علامات التحذير المبكر

بحسب التقرير، قد يلاحظ مالكو السيارات بعض العلامات التحذيرية مثل توقف عمل منفاخ الهواء، أو انبعاث رائحة احتراق أو ذوبان، أو حتى خروج دخان من فتحات التهوية.

رصدت كيا أولى البلاغات في خريف العام الماضي بعد اشتعال حريق في سيارة سورينتو LX موديل 2023، ما دفعها إلى بدء تحقيق موسع شمل تحليل المكونات بالأشعة السينية.

وكشفت النتائج عن استخدام أسلاك أرق من المواصفات المعيارية بسبب مشاكل في مراقبة الجودة لدى المورد Aptiv.

في المجمل، تم رصد 25 سيارة تعرضت لانصهار محلي في الموصلات، إضافة إلى حالتين من الحرائق، لكن دون تسجيل أي إصابات أو حوادث خطيرة.

وأكدت كيا، أنها ستقوم باستبدال حزمة الأسلاك ومقاومة محرك المنفاخ لدى الوكلاء، باستخدام قطع جديدة من مورد مختلف.

ومن المقرر أن يبدأ إرسال خطابات الإشعار إلى المالكين في نوفمبر 2025.