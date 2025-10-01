110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بالأسواق المحلية ، بدعم من تحركات الاوقية في البورصة العالمية.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات قوية وسجلت ارقام قياسية جديدة.

وصعد سعر الذهب بنحو 110 جنيهات دفعة واحدة منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

سعر الذهب في مصر الأربعاء 1-10-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب الاربعاء 1-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3860 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4444 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5185 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5926 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 41.480 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.