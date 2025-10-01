قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق

صور آثاء الاعتداء
صور آثاء الاعتداء
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، قررت استبعاد المعلمة المسئولة عن واقعة الاعتداء بالضرب المبرح بالعكاز على الطالب ياسين في مدرسة حافظ ابراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة ، وإحالتها للشئون القانونية للتحقيق .

جاء ذلك بعد أن نشرت ولية أمر الطالب ياسين وهو طالب في مدرسة حافظ ابراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة بعد تعرض ابنها للضرب المبرح من معلمة داخل الفصل.

حيث قالت ولية الأمر في استغاثتها المدعومة بالصور : ليه مدرسة تعمل فى عيل صغير كده تحبسه فى الفصل وتقفل باب الفصل عليه بعد خروج زمايله من الفصل وتسد باب الفصل بالديسك وتنزل فيه ضرب بالعكاز إللى معها وتكسره عليه ؟

وأضافت ولية الأمر : أن سبب ضرب ابني ياسين أنه خبط فيها بكتفه غصب عنه وهو داخل ياخد مقلمته اللي نسيها  ، والولد فضل يصرخ ويقول لها أنا آسف وهو معملش حاجه ، كل ذنبه أنه نسى مقلمته ورجع ياخدها وهى قاعدة فى الفصل خبط فيها بكتفه تقوم تهجم عليه

واستكملت ولية الأمر قائلة : المدرسة قفلت باب الفصل وحطت ديسك علشان محدش يدخل وفضلت تلطش فيه بالعكاز وبايديها على جسمه ووشه وتتعدى عليه لغايه ما الولاد بتوع ثانوى واعدادى سمعوا صريخه ومدرسة ومدرس تانيين كسروا باب الفصل علشان ينجدوا ابني من تحت ايدها

 وقالت ولية الأمر : مدير المدرسة قال لي معلش اصلها تعبانه نفسيا ! .. لو تعبانة نفسيا تقعد فى بيتها ابني كان ممكن يموت فى ايديها لو محدش لحقه

وأضافت : قلبى مقهور على ابني ومنظره وهو راجع مقهور وبيعيط ويقولى والله ماعملت لها حاجه دى كانت حاتموتنى ، وابنى مش عاوز يرجع المدرسة ومدمر نفسيا 

وقالت : أنا أخذت الإجراءات القانونية وعملت لها محضر عشان المدرسة دى تاخد جزاها الى تستحقه ، وأنا أطالب وزارة التربيه والتعليم ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى لحقوق الطفل بالتحرك لرد حق ابني

مديرية التربية والتعليم التربية والتعليم القاهرة مدرسة شبرا

