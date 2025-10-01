قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

انهت محافظة الشرقية استعداداتها لاستقبال ضيوف مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 بمشاركة 167 من الخيل المصرى الأصيل وبمشاركة 5  دول عربية وأجنبية.

ومن المُقرر إقامة المهرجان فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 على أرض الشرقية بنادى الصفوة بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى والاتحاد المصرى للمظلات والرياضات الجوية والموسيقى العسكرية وهيئة قصور الثقافة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه سيتم إقامة فعالية المهرجان تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وشريف فتحى وزير السياحة والأثار، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان .

وأشار المحافظ، إلى أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة أنه تم استغلال كافة الإمكانات المتاحة ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية حيث تم العمل على إقامة المنصة الرئيسية وخيمة الإستقبال ، والخيام الخاصة بالمربين والجمهور، والصحفيين والإعلاميين، والرعاة والحكام  وتجهيز منطقة العرض على مساحة 40×50 متر وتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق.

كما تم تخصيص أماكن التجميع والتسخين قبل المباريات وتجهيز جناح الطب البيطري العسكري وتجهيز 120غرفة إيواء مجهزة (بوكسات ) لتسكين الخيول حتى نهاية البطولات وتجهيز معرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة وتجهيز معرض لبيع الأعلاف والأدوية البيطرية والسروج والأكسسوارات الخاصة بالخيول.

كما تم توفير منافذ لتقديم الخدمات اللوجستية لضيوف المهرجان وتواجد سيارات إسعاف مجهزة والحماية المدنية وذلك لتأمين المهرجان.

ويقام على هامش المهرجان معرض «أيادي مصر » بمشاركة 32 عارضا ، منهم 11 عارضا من محافظات (شمال سيناء – البحر الأحمر – بنى سويف – المنوفية – المنيا – القاهرة – الإسكندرية – القليوبية – الفيوم – مطروح – الدقهلية ) لعرض منتجات حرفية " تطريز سيناوى - خزف - فخار - شموع - سجاد يدوى " ، وجناح الشرقية يضم (21) عارض بمنتجات (ريزن – مشغولات بنواة البلح - البرسلين – الإكسسورات – كروشية – مشغولات خشبية ) وذلك بالتعاون مع وحدة أيادى مصر الشرقية والأسر المنتجة .

ويشمل برنامج فعاليات المهرجان اليوم الأول : تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة طبقاً لقواعد منظمة ECAHO، وأعمار الخيل المشاركة.

اليوم الثاني : إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة وتوزيع جوائز " شخصية العام – أحسن حصان – أحسن فرس".

اليوم الثالث : بدء فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل، وغير مسجل لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية.

