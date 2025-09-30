قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
بالصور

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شئؤن البيئة مديرية الزراعة والري لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أكدت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، قيام اللجنة المشكلة للمرور على المسطحات المائية بنطاق المحافظة، وتشديد الرقابة على المجاري المائية، وتفعيل آليات تنظيم الصيد بالنزول لتنفيذ القانون في جميع المجالات، وضبط مخالفات الصيد الجائر والمخالف بحضور كل من مديرة وحدة الثروة السمكية، والعقيد محمد سويلم، مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، وبالتعاون مع مكتب مصايد الزقازيق وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام مديرية الزراعة وهندسة ري شرق بلبيس ورئاسة المركز لضبط مخالفات المراكب غير المرخصة وغير المصرح لها بالصيد، وكذا الصيد الجائر المخالف والصيد بالكهرباء لما له من أضرار على الثروة السمكية من قتل الأسماك الصغيرة وأضرار على صحة الإنسان. 

كما تم التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد أحد الأماكن بدائرة مركز بلبيس لصيد الأسماك بالكهرباء مستخدمين مراكب (فلوكة) غير مرخصة، حيث تم ضبط 2 مركب، بالإضافة إلى 9 مراكب مرخصة ومنتهي ترخيصها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التحفظ على المخالفات بمخازن مصايد الزقازيق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين في حالة رصد أى حالة صيد بالكهرباء يتم التواصل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية.

الشرقية محافظ الشرقية شرطة البيئة والمسطحات الثروة السمكية

