الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شئؤن البيئة مديرية الزراعة والري لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أكدت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، قيام اللجنة المشكلة للمرور على المسطحات المائية بنطاق المحافظة، وتشديد الرقابة على المجاري المائية، وتفعيل آليات تنظيم الصيد بالنزول لتنفيذ القانون في جميع المجالات، وضبط مخالفات الصيد الجائر والمخالف بحضور كل من مديرة وحدة الثروة السمكية، والعقيد محمد سويلم، مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، وبالتعاون مع مكتب مصايد الزقازيق وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام مديرية الزراعة وهندسة ري شرق بلبيس ورئاسة المركز لضبط مخالفات المراكب غير المرخصة وغير المصرح لها بالصيد، وكذا الصيد الجائر المخالف والصيد بالكهرباء لما له من أضرار على الثروة السمكية من قتل الأسماك الصغيرة وأضرار على صحة الإنسان.

كما تم التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد أحد الأماكن بدائرة مركز بلبيس لصيد الأسماك بالكهرباء مستخدمين مراكب (فلوكة) غير مرخصة، حيث تم ضبط 2 مركب، بالإضافة إلى 9 مراكب مرخصة ومنتهي ترخيصها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التحفظ على المخالفات بمخازن مصايد الزقازيق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين في حالة رصد أى حالة صيد بالكهرباء يتم التواصل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية.