محافظ الشرقية يتفقد إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في أبو كبير

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة ابوكبير، والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وعدد من نواب البرلمان.

تعرف المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو كبير على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي مشدداً على حسن إستقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم مع ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

كما إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بفحص ملف أحد المواطنين والذي تقدم بشكوي للمحافظ بسبب تأخر الاجراءات الخاصة به والعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لسرعة انهاء طلب التصالح الخاص به مؤكدا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهدا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.