قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
خلال ساعات.. بدء التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم| إليك الخطوات
أعلى معدل في تاريخها.. 20 % ارتفاعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة ابوكبير، والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وعدد من نواب البرلمان.

تعرف المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو كبير على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي مشدداً على حسن إستقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم مع ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

كما إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بفحص ملف أحد المواطنين والذي تقدم بشكوي للمحافظ بسبب تأخر الاجراءات الخاصة به والعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لسرعة انهاء طلب التصالح الخاص به مؤكدا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهدا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.

الشرقية محافظ الشرقية بمركز ومدينة ابوكبير المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد