انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تملك مقومات سياحية فريدة تجمع بين التاريخ العريق والسياحة الريفية والحرف التراثية ، مشيراً أن المحافظة تعمل وفق رؤية الدولة في دعم السياحة كقاطرة للتنمية المستدامة.

كما أشاد محافظ الشرقية  بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية فى دعم خطط التنمية السياحية، وتوفير كافة أشكال التعاون مع الجهات التنفيذية والثقافية، لوضع الشرقية  على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن شعار اليوم العالمي للسياحة 2025 “ السياحة والتحول المستدام ” وتعمل الهيئة على تنفيذ أهداف يوم السياحة العالمي الموافق 27 سبتمبر من كل عام باستمرار ، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على رأسها مهرجان الخيول العربية الأصيلة فى دورته التاسعة والعشرين فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025.

وأشارت إلي تحرص الهيئة على الإهتمام بالإحتفال بالمناسبات السياحية المميزة للمحافظة مثل مهرجان مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة خلال الفترة من منتصف نوفمبر حتى نهاية سبتمبر من كل عام وإحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر فى ٢٤ بشنس الموافق 1 /6 من كل عام.

كما تم تنظيم جولات سياحية منظمة لزيارة أهم  معالم الشرقية  "تل بسطة (من أقدم المواقع الفرعونية) - قصر محمد علي بالزقازيق - مسجد الصالح أيوب -منطقة صان الحجر-بحيرات طبيعية وأماكن صيد تقليدي" واقامة معارض تراثية تهدف الى ابراز اشهر الحرف اليدوية التقليدية ومنها منتجات (الخزف – الفخار – التطريز-البردى –المشغولات اليدوية –المكرمية ) والتى تبرز كمنتج سياحى ريفى يهدف لتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على التراث.

وتعمل الهيئة على دعم السياحة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعاً تنموياً بقرية القراموص بمركز مدينة أبو كبير يضم غرف فندقية بيئية وساحة لعرض الفنون الشعبية ومطاعم وكافيتريات ملائمة للبيئة الريفية ليكون مركزاً للزائرين ، يتم من خلاله تطوير وتوفير ورش حرفية لمراحل حرفة البردي ، ولتصبح مركزاً للتدريب لرفع جودة الحرفة.

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

