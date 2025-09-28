ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد أحمد حرز الله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية من قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط ( طن) زيت طعام داخل تانك بمصنع لتصنيع صوابع بطاطس نصف مقلية بدون بيانات وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ( 10488) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

وتم ضبط (٥ طن) سكر ناعم سائب داخل مصنع لتصنيع الآيس كريم بالعاشر بدون فواتير أو أى مستندات ورقية تدل على مصدره وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (10489) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.