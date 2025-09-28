الشرقية: الإلتزام بمواعيد الغلق بالتوقيت الشتوي والتصدي لحرق قش الأرز

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفًا أن تطبيق القرار وتنفيذه يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع الشرقاوي.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ورئيس مباحث التموين وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ المهندس سامي حلمي مدير ادارة المركبات بالديوان العام بالتنسيق مع مدير ادارة المتابعة الميدانية للمرور على كافة مقرات الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات ومراجعة المبالغ المرصودة لإصلاح وصيانه تلك المعدات مع إعطائة كافة الصلاحيات اللازمة لرصد أي مخالفات أو تقصير واعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها .

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير ادارة الحماية المدنية ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة وإنشاء خطوط تصريف لمياه الامطار بالأماكن المنخفضة والتي شهدت خلال الأعوام السابقة تجمعاً لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات الكسح اليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والماره مع المرور علي المدارس ، والتأكد من عدم إجراء أعمال النظافة بمحيطها وعدم تواجد اي باعة جائلين حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب مع التنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف للمرور على المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم وجود تكدسات من الركاب وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى صيانة وتجديد صناديق القمامة بالشوارع العامة وتحديد أنسب الأماكن لوضعها طبقاً للكثافة السكانية بكل منطقة.

كما أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تعديات علي الأرض الزراعية وسيتم محاسبة المقصرين فورا في مشدداً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية الزراعة بالتصدي بكل حسم لاي تعديات يتم رصدها وإزالتها في المهد، والمتابعة المستمرة لما تمت إزالته من تعديات لمنع عودتها مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعديين.

وقال المحافظ اتابع بنفسي معدلات الآداء بملف الرد على شكاوي المواطنين ويتم دراسة وفحص مطالبهم، والعمل على تلبية الممكن منها في إطار الخطط والإشتراطات والضوابط المقررة من الجهات المختصة ونعمل جاهدين للرتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.