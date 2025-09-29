رسامة 35 شماسا جديدا في عيد الصليب بإيبارشية الشرقية والعاشر

صلى نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، قداس عيد الصليب المجيد، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الإخيوة.

رسامة شمامسة جدد

وخلال صلاة الصلح، رسم نيافته ٣٥ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة كنائس الإيبارشية، وسط أجواء مملوءة بالتسابيح والألحان وفرح الشعب وأسر الشمامسة.

وكان الشمامسة الجدد قد اجتازوا اختبارات للألحان قبل الرسامة، ووجّه لهم نيافة الأنبا مقار نصائح روحية وتشجيعًا على خدمة الكنيسة بمخافة الله.

وفي سياق آخر، نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، حفل ختام مهرجان الكرازة المرقسية للخريجين والذي حمل شعار "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، في كنيسة رئيس الملائكة رافائيل (مقر المطرانية).

شمل المهرجان مسابقات في دراسة الكتاب المقدس والألحان وأنشطة رياضية، وفي ختام الحفل تم تسليم شهادات التقدير والكؤوس على الفائزين، وتوزيع الهدايا على كل المشاركين والبالغ عددهم ١٤٧ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.