تفاصيل إصابة 14 طالبة بإشتباه اختناق داخل مدرسة الصنايع بالزقازيق

شهدت مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم 1 بإدارة غرب الزقازيق إصابة 14 طالبة بإشتباه تسمم نتيجة استنشاق غاز وتم نقلهن إلي مستشفي الزقازيق العام وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه أثناء تلقي الطالبات التدريب علي معاير الأمن والسلامة قامت أحدي الطالبات بعد انتهاء التدريب بفتح طفاية الحريق دون قصد بعد انتهاء التدريب وحرصا علي أمن وسلامة الطالبات تم نقل 14 طالبة لمستشفي الزقازيق العام برفقة مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وهن بحالة جيدة وجاري خروجهن من المستشفي.