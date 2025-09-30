قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 14 طالبة باشتباه تسمم داخل مدرسة الصنايع بالزقازيق

محمد الطحاوي

أصيبت 14 طالبة باشتباه تسمم نتيجة استنشاق غاز من طفاية حريق داخل مدرسة الصنايع بالحكماء بالزقازيق

تم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام، وخروجهم عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وإخطار الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام يفيد باستقبال 14 طالبة مصابة بلشتباه تسمم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن وخروجهن من المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتهن اثر تسرب غاز من طفاية حريق داخل مدرسة الصنايع بالحكماء بالزقازيق، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام وخروجهن عقب تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإخطار الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات.

