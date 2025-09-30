إصابة 14 طالبة باشتباه تسمم داخل مدرسة الصنايع بالزقازيق

أصيبت 14 طالبة باشتباه تسمم نتيجة استنشاق غاز من طفاية حريق داخل مدرسة الصنايع بالحكماء بالزقازيق.

تم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام، وخروجهم عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وإخطار الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام يفيد باستقبال 14 طالبة مصابة بلشتباه تسمم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن وخروجهن من المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتهن اثر تسرب غاز من طفاية حريق داخل مدرسة الصنايع بالحكماء بالزقازيق، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام وخروجهن عقب تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإخطار الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات.