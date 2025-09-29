قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية: دعم كامل لجامعة الزقازيق لاستمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية

مجلس جامعة الزقازيق
مجلس جامعة الزقازيق

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئوت التعليم والطلاب والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عرض استعدادات كليات الجامعة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، وكذلك مناقشة موضوعات تتعلق بالشئون المالية وشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والدراسات العليا والبحوث وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

قدم محافظ الشرقية التهنئة لرئيس جامعة الزقازيق ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وطلاب الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد 2025/2026 متمنياً للجميع التفوق والريادة وتحقيق مزيد من التنمية والتقدم في المجالين الخدمي والأكاديمي، ودعم العمل المشترك من خلال تقديم نماذج مضيئة ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وتنموياً.

أكد محافظ الشرقية حرصه على تقديم الدعم الكامل لجامعة الزقازيق من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة باعتبارها شريك أساسى فى التنمية ودعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة مشيدا بالإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي أو الصحي أو الخدمي، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة والمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه علي المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة والتعاون مع الجامعة في تذليل أي عقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها وخاصة مستشفى السلام الجديد التابع للجامعة مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق جامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

جنازة الشيخ خلف

الاهلي

فصل الشتاء

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

جامعة الأزهر

صاروخ باليستي

جانب من الحدث

جانب من الحدث

محافظ بني سويف

بالصور

المتهم

المتهمين

المتهم

المتهم

عبد الفتاح النادي

د. عصام محمد عبد القادر

منى أحمد

إبراهيم النجار

د. محمد بشاري

