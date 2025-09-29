فرص عمل ومساعدات مالية للأسر الأولي بالرعاية في لقاء المحافظ بالمواطنين

إلتقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ 11 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم.

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعى والعمل ووكيل مديرية الصحة و نائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى و مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل و مديرى إدارتى الإسكان و خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

حمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب -علاج-مساعدات عاجلة وشهرية) من مراكز (الزقازيق –أبوكبير – أولاد صقر-الحسينية -أبوحماد) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة ، كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة ومنها توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

بالإضافة الي صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد ٥ حالات تتراوح مدتها من ٤ إلى ٦ شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات وعمل بحث إسكان لعدد (٢) حالة لبحث إمكانية توفير سكن مناسب ودفع المصروفات المدرسية لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

الجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ، على أن يكون موضحاً ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.