المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
محافظات

فرص عمل ومساعدات مالية للأسر الأولي بالرعاية في لقاء المحافظ بالمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

إلتقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ  11 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم.

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعى والعمل ووكيل مديرية الصحة و نائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى و مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل و مديرى إدارتى الإسكان و خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

حمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب -علاج-مساعدات عاجلة وشهرية) من مراكز (الزقازيق –أبوكبير – أولاد صقر-الحسينية -أبوحماد) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة ، كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة ومنها توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة. 

بالإضافة الي صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد ٥ حالات تتراوح مدتها من ٤ إلى ٦ شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات وعمل بحث إسكان لعدد (٢) حالة لبحث إمكانية توفير سكن مناسب ودفع المصروفات المدرسية لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

الجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ، على أن يكون موضحاً ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية متحدي الإعاقة

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

قمة نكنى

إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

لقاء اليوم

مدبولي: قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

