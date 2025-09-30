إصابة 17 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

أصيب 17 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في عمود إنارة ثم الرصيف بالقرب من كمين الروبيكى اتجاه بدر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 17 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في عمود إنارة ثم الرصيف بالقرب من كمين الروبيكى اتجاه بدر.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي جامعة العاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.