محافظ الشرقية يتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى أبو كبير المركزي الجديد

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى أبو كبير المركزي الجديد، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، وتذليل جميع العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولتمثل إضافة قوية لقطاع الصحة بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. 

وقدم المهندس عليوة شرف، مدير المشروع بالشركة المنفذة، شرحاً تفصيليا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقام على مساحة 7000 م ومكون من مبنى رئيسي على مساحة 3650 م، ومبنى للغسيل الكلوي على مساحة 750م، ومبنى استقبال على مساحة 360م، ومبنى غرف القوى والمولدات على مساحة 500 م، ومبنى إداري على مساحة 180م وخزانات مياه على مساحة 129 م، وذلك بتكلفة إجمالية 833 مليونا و798 ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان ومكونة من دور أرضي و5 طوابق علوية، وتضم عيادات خارجية وأقسام داخلية بقدرة استيعابية 192 سريرا، منها 154 غرفة إقامة و15 غرفة رعاية مركزة و23 حضانة، بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية وغرفتين للعمليات القيصرية و4 غرف عمليات و9 أسرة للإفاقة وصيدليات وخدمة معاونة. 

وأضاف المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع أن الدور الأرضي مكون من أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعزل والخدمات، والدور الأول مكون من قسم المناظير والعيادات الخارجية والصيدلية والمعامل والعلاج الطبيعي وإقامة للمرضى بقوة 23 سريرا وغرف خدمات، والدور الثاني مكون من إقامة للمرضى بقوة 77 سريرا واستراحات للأطباء والتمريض وغرف كشف وخدمات، والدور الثالث مكون من قسم العمليات (القيصرية – تحضير المرضى – الإفاقة)، والحضانات بقوة 23 حضانة والعزل بقوة 21 سريرا، بالإضافة إلى 14 سرير إقامة للأطفال، والدور الرابع مكون من 4 غرف عمليات وقسم العناية المركزة بقوة 15 سرير عناية وقسم العزل بقوة 19 سريرا، والدور الخامس مكون من الصيدلية وإقامة للأطباء ومركز تدريب ومعمل ومخازن عامة وسجلات طبية وغرفة كهرباء.

وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 66%، وجار تكثيف ورديات العمل لسرعة النتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري شهد افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليونا و600 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ولتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين. 

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات أمام المشروع، وإلزامها بتطبيق جميع المواصفات والمعايير الهندسية لدخول المستشفى الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًاً لأعلى معايير الجودة.

