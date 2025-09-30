محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة ههيا الإعدادية بنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمُقامة على مساحة 4878م ومكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 14 مليون و 557 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسلة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ههيا.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وأدار حواراً مع طلاب وطالبات المدرسة ، مؤكداً على ضرورة إستذكار الدروس أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل ويحصلوا على مراكز متقدمه على مستوي الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة أبو كبير لإفتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 2719 م ومكونة من 4 طوابق وتضم 33 فصل مدرسي بتكلفة 23 مليون و979 ألف جنيه لتمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمدينة.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية للتعرف علي مستوي الطلاب في مختلف المواد الدراسية مؤكداً على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

استمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية وأجرى إختباراً بسيطاً للتلاميذ على القراءة وأوصاهم باستذكار دروسهم أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

