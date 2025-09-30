قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
بالصور

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة ههيا الإعدادية بنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمُقامة على مساحة 4878م ومكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 14 مليون و 557 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسلة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ههيا.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وأدار حواراً مع طلاب وطالبات المدرسة ، مؤكداً على ضرورة إستذكار الدروس أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل ويحصلوا على مراكز متقدمه على مستوي الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة أبو كبير لإفتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 2719 م ومكونة من 4 طوابق وتضم 33 فصل مدرسي بتكلفة 23 مليون و979 ألف جنيه لتمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمدينة.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية للتعرف علي مستوي الطلاب في مختلف المواد الدراسية مؤكداً على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

استمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية وأجرى إختباراً بسيطاً للتلاميذ على القراءة وأوصاهم باستذكار دروسهم أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

الشرقية محافظ الشرقية ههيا التعليمية إحتفالاً بالعيد القومي لإدارة ههيا التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد