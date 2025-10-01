مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته بدورة الانعقاد السادس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من المراجعة، رغم حصوله على موافقة البرلمان، في تأكيد على الحرص الشديد على جودة التشريع.

القانون يجب أن يكون في مصاف ما هو مطبق في الدول الكبرى

أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إعادة النظر في القانون هو أن تصل نصوصه لمستوى الدول التي تُقدّس سيادة القانون، وهو ما يعكس تطور الجمهورية الجديدة.

ليست المرة الأولى.. بل نهج مستمر لتحسين التشريعات

أكد مدبولي أن هذه ليست سابقة، بل تعكس منهجية راسخة لدى القيادة السياسية لضمان أن تكون القوانين انعكاسًا حقيقيًا لطموحات الشعب المصري.