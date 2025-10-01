مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الأداء البرلماني خلال الفترة الماضية تميز بروح وطنية خالصة تليق باسم مصر وتاريخها، ما انعكس في مشروعات القوانين التي عززت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

دور محوري في مناقشة القوانين المصيرية

أشاد مدبولي بالدور الكبير الذي قام به البرلمان في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النواب قدموا نموذجًا مشرفًا للعمل النيابي الجاد والمسؤول.

التشريع يعكس روحًا من الإنصاف ويُرسخ سيادة القانون

أشار إلى أن القوانين التي أُقرت، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، ساهمت في ترسيخ مبدأ الإنصاف، وتحقيق توازن دقيق بين الأمن وحقوق الأفراد، في ظل حرص الدولة على العدالة الناجزة.

