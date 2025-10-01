قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بالأسواق المحلية ، بدعم من تحركات الأوقية في البورصة العالمية.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات قوية وسجلت أرقامًا قياسية جديدة.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستواصل الارتفاع على المدى القريب.

وصعد سعر الذهب بنحو 490 جنيهًا خلال سبتمبر الماضي، حيث سجّل في مطلع الشهر 4685 جنيهًا لعيار21 حتى وصل ختام الشهر إلى 5180 جنيهًا للجرام الواحد.

 

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 1-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-10-2025 بمنتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3854 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4440 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5180 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5920 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 41.440 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

