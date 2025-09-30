زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سجل سعر الذهب في مصر زيادة جديدة للمرة الثالثة على التوالي مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة جديدة للذهب

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب إلي 10 جنيهات في المتوسط على مستوي معظم الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

تحرك الذهب

وصل معدل تحرك سعر الذهب علي مدار اليوم الثلاثاء بمقدار 50 جنيها في المتوسط في يوم واحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5150 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر تداولا نحو 5885 جنيه للبيع و5914 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5150 جنيه للبيع و5175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4414 جنيه للبيع و4435 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3433 جنيه للبيع و3450 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3841 دولار للبيع و3842 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.2 ألف جنيه للبيع و41.4 ألف جنيه للشراء.