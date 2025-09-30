الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا بعد تسجيله أعلى مستوى في تاريخه

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بحالة استقرار الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، وسط انحسار المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

تحركات الأسعار محليًا وعالميًا

وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5145 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 16 دولارًا لتصل إلى 3816 دولارًا، بعد أن لامست صباحًا مستوى 3870 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5880 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4410 جنيهات، وعيار 14 سجل 3430 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41160 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت أمس الإثنين بنحو 75 جنيهًا، حيث افتتحت التعاملات عند 5075 جنيهًا وأغلقت عند 5150 جنيهًا، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا من 3760 إلى 3828 دولارًا.

مشهد عالمي صاعد رغم التراجع المؤقت

سجل الذهب اليوم مستوى قياسيًا جديدًا، ومن المتوقع أن يُنهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بـمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، بجانب الطلب القوي على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب صباحًا إلى 3870 دولارًا للأوقية، بزيادة 12.3% منذ بداية سبتمبر، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2009.

ويرى محللون أن مستوى 4000 دولار للأوقية أصبح هدفًا واقعيًا بنهاية العام، مدفوعًا بتراجع الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب المؤسسي.

السياسة النقدية والبيانات الأمريكية

تُظهر الأسواق توقعًا قويًا بخفض الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، بنسبة احتمال تقارب 89% وفقًا لأداة CME FedWatch.

وقال «ألبرتو موساليم» من الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، إن البنك منفتح على مزيد من التخفيضات، لكنه سيبقي على الحذر لمواجهة التضخم.

كما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) توافقًا مع التوقعات، ما دعم رهانات خفض الفائدة.

صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب، أعلن ارتفاع حيازاته إلى 1,011.73 طنًا متريًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

توقعات المؤسسات المالية

قال بنك UBS إن الذهب يتجه نحو سيناريو صعودي قد يدفعه إلى 4200 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، مدعومًا بـضعف الدولار، ومشتريات البنوك المركزية، وارتفاع استثمارات صناديق الـETF

وأشار البنك إلى أهمية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، مع التحذير من تقلبات الأسعار المحتملة.

فيما أوضح دويتشه بنك أن الطلب الرسمي وحيازات الـETF هما المحركان الرئيسيان، بينما يشكل ضعف الطلب على المجوهرات والمعروض من المعادن المعاد تدويرها عوامل تحدّ من الارتفاع.

بيانات مرتقبة وتأثير محتمل

ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع بيانات الوظائف الشاغرة (JOLTS)، والتوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر ISM الصناعي، والوظائف غير الزراعية (NFP)،وتؤثر هذه البيانات في توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة، بينما يتابع المشاركون تطورات الإغلاق الحكومي المحتمل الذي قد يؤخر نشر البيانات الرسمية.

السوق المحلية: رفع مصنعية السبائك

وفي مصر، تستعد شركات السبائك لتطبيق زيادة جديدة في مصنعية الجرام بمتوسط 15 جنيهًا اعتبارًا من الغد، ليرتفع متوسط المصنعية الإجمالي إلى نحو 80 جنيهًا، وهي أكبر زيادة تُطبق دفعة واحدة في السوق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ«آي صاغة»، إن هذه الخطوة تأتي استباقًا لاحتمال خفض الدعم وزيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج.

وأكد أن الزيادة ستُشكل ضغطًا إضافيًا على السوق، وقد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.