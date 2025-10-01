قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس النواب: مصر ستظل منارة للسلام وتواصل جهودها لخفض التوترات ودعم غزة

منار عبد العظيم

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر ستظل منارة للسلام في محيطها الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، جعلت من العقلانية والاتزان منهجًا ثابتًا في التعامل مع قضايا الداخل والخارج.

مصر تعمل على خفض التوترات وتدعم الاستقرار

وأوضح جبالي ، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، بحضور رئيس الوزراء ونقيب المحامين، أن مصر تبذل جهودًا دؤوبة لخفض التوترات في المنطقة، وعلى رأسها التحرك الفاعل لاحتواء التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة النزاعات، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل بمسؤولية كاملة مع الأوضاع الراهنة، بما في ذلك متابعة التطورات الإقليمية مع إيران وغيرها من الأطراف المعنية.

إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مصر ماضية بعزم لا يلين، وبالتعاون مع سائر الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مؤكدًا أن القاهرة تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

إعادة الإعمار وتحقيق الوحدة الفلسطينية

كما شدد جبالي ، على أن مصر تواصل رسالتها التاريخية لدعم القضية الفلسطينية، وتسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يحقق وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسهم في إنهاء حالة الانقسام.

مصر ستبقى سندًا للحق وصوتًا للقيم الإنسانية

واختتم جبالي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا للحق وصوتًا عاليًا للقيم الإنسانية، وأنها ماضية في أداء رسالتها حتى آخر لحظة، في سبيل حماية الأمن القومي العربي، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

مهرجان الشرقية للخيول

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ياسمين صبري

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

