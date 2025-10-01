رئيس النواب: مصر ستظل منارة للسلام وتواصل جهودها لخفض التوترات ودعم غزة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر ستظل منارة للسلام في محيطها الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، جعلت من العقلانية والاتزان منهجًا ثابتًا في التعامل مع قضايا الداخل والخارج.

مصر تعمل على خفض التوترات وتدعم الاستقرار

وأوضح جبالي ، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، بحضور رئيس الوزراء ونقيب المحامين، أن مصر تبذل جهودًا دؤوبة لخفض التوترات في المنطقة، وعلى رأسها التحرك الفاعل لاحتواء التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة النزاعات، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل بمسؤولية كاملة مع الأوضاع الراهنة، بما في ذلك متابعة التطورات الإقليمية مع إيران وغيرها من الأطراف المعنية.

إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مصر ماضية بعزم لا يلين، وبالتعاون مع سائر الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مؤكدًا أن القاهرة تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

إعادة الإعمار وتحقيق الوحدة الفلسطينية

كما شدد جبالي ، على أن مصر تواصل رسالتها التاريخية لدعم القضية الفلسطينية، وتسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يحقق وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسهم في إنهاء حالة الانقسام.

مصر ستبقى سندًا للحق وصوتًا للقيم الإنسانية

واختتم جبالي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا للحق وصوتًا عاليًا للقيم الإنسانية، وأنها ماضية في أداء رسالتها حتى آخر لحظة، في سبيل حماية الأمن القومي العربي، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.