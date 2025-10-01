قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حبسته في الفصل وضربته بالعكاز| مدرسة تعتدي على طالب بمدرسة بشبرا ووالدته تستغيث

مدرسة تعتدي على طالب
مدرسة تعتدي على طالب
ياسمين بدوي

نشرت ولية أمر طالب في مدرسة حافظ ابراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة بعد تعرض ابنها للضرب المبرح من معلمة داخل الفصل.

حيث قالت ولية الأمر في استغاثتها المدعومة بالصور : ليه مدرسة تعمل فى عيل صغير كده تحبسه فى الفصل وتقفل باب الفصل عليه بعد خروج زمايله من الفصل وتسد باب الفصل بالديسك وتنزل فيه ضرب بالعكاز إللى معها وتكسره عليه ؟

وأضافت ولية الأمر : أن سبب ضرب ابني ياسين أنه خبط فيها بكتفه غصب عنه وهو داخل ياخد مقلمته اللي نسيها  ، والولد فضل يصرخ ويقول لها أنا آسف وهو معملش حاجه ، كل ذنبه أنه نسى مقلمته ورجع ياخدها وهى قاعدة فى الفصل خبط فيها بكتفه تقوم تهجم عليه

واستكملت ولية الأمر قائلة : المدرسة قفلت باب الفصل وحطت ديسك علشان محدش يدخل وفضلت تلطش فيه بالعكاز وبايديها على جسمه ووشه وتتعدى عليه لغايه ما الولاد بتوع ثانوى واعدادى سمعوا صريخه ومدرسة ومدرس تانيين كسروا باب الفصل علشان ينجدوا ابني من تحت ايدها

 وقالت ولية الأمر : مدير المدرسة قال لي معلش اصلها تعبانه نفسيا ! .. لو تعبانة نفسيا تقعد فى بيتها ابني كان ممكن يموت فى ايديها لو محدش لحقه

وأضافت : قلبى مقهور على ابني ومنظره وهو راجع مقهور وبيعيط ويقولى والله ماعملت لها حاجه دى كانت حاتموتنى ، وابنى مش عاوز يرجع المدرسة ومدمر نفسيا 

وقالت : أنا أخذت الإجراءات القانونية وعملت لها محضر عشان المدرسة دى تاخد جزاها الى تستحقه ، وأنا أطالب وزارة التربيه والتعليم ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى لحقوق الطفل بالتحرك لرد حق ابني

منع الضرب في المدارس

وكانت قد تلقت جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026  تعليمات عاجلة تنص على منع أى شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشددت التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، على الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

كما شددت التعليمات على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

طالب مدرسة حافظ ابراهيم القاهرة شبرا

