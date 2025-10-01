القبض على شخص يروج لبيع أجهزة فك شفرات القنوات بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإمتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة والغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.