مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع سفير الدنمارك سبل التعاون المستقبلي

بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، مع سفير الدنمارك في القاهرة لارس بو مولر والوفد المرافق، سبل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.


وأعرب رئيس هيئة قناة السويس - وفقا لبيان - عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء خلال الفترة المقبلة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا اعتزازه بعلاقات الشراكة الوثيقة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي الدنماركي/// MAERSK /// والتي أثمرت عن العديد من النجاحات المشتركة أبرزها خطط التطوير والتوسعات الجديدة بمحطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.


وشدد ربيع على أن قناة السويس جادة في خطتها نحو تبني مشروعات واعدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وعقد شراكات مع شركاء النجاح في مجالات العمل البحري المختلفة لما تمثله من قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة من عبقرية الموقع للقناة.


وشهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، ودعا رئيس الهيئة مجموعة "ميرسك" إلى المبادرة باتخاذ قرار العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس بشكل تدريجي باعتبارها أحد الخطوط الملاحية الكبرى التي تحظى بعلاقات طويلة وممتدة مع قناة السويس. 


من جانبه، أعرب سفير الدنمارك عن امتنانه للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ضوء علاقات الشراكة مع مجموعة ميرسك العالمية و التي تتبلور بشكل رئيسي في محطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد .. مشيرا إلى أن المحطة تشهد توسعات ضخمة سيكون لها بالغ الأثر في رفع تنافسية ميناء شرق بورسعيد وتحولها إلى مركز إقليمي يلبى المتطلبات التنموية لمصر ويساهم في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.


وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر، أكد سفير الدنمارك أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددا من قناة السويس يعد أمرا حتميا واصفا القناة ببوابة حركة التجارة العالمية لافتا في هذا الصدد إلى أن الخط الملاحي ميرسك مازال يترقب استقرار الأوضاع في المنطقة حتى يتسنى له العودة.
 

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع سفير الدنمارك في القاهرة لارس بو مولر سبل التعاون المستقبلي مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية

