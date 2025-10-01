إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ملك أحمد زاهر ، مرتديه جمبسوت كاجوال باللون الزيتي، ونسقت معه قميص بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ملك أحمد زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك أحمد زاهر