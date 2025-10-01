أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن المدرب المؤقت للنادي الأهلي عماد النحاس.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"مصدر في الأهلي :رغم النتائج الإيجابية التي يحققها عماد النحاس ولكن هناك توصيات من لجنة التخطيط في النادي بالإجماع بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد وعدم استمراره لنهاية الموسم".

وكان قد أكد أحمد الكاس لاعب الزمالك السابق، أن عماد النحاس أدار مباراة القمة بشكل مميز واستحق المكسب.

وواصل الكاس: "عماد النحاس كلاعب كان مميزًا، كذلك كمدرب أدار الأهلي في فترة صعبة تمكن من تحقيق الدوري وحقق انتصار مهم أمام الزمالك".

وأتم: "من الصعب أن يرحل فيريرا في الوقت الحالي عن الزمالك، سيستمر الفترة القادمة مع الفريق بسبب مستحقاته وهناك مشكلة مادية في النادي حاليًا فلابد أن يواصل مع الفريق".