الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
محافظات

أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
بني سويف : محمد عبدالحليم

قررت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إحالة مدير مدرسة :بني مؤمنة" التابعة لإدارة ببا التعليمية إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك بعد تداول فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام أحد الأشخاص بتوزيع حقائب على الطلاب داخل المدرسة.

وأكدت وكيل الوزارة أن ما جرى يمثل مخالفة صريحة للتعليمات التي تحظر دخول أي شخصيات أو جهات خارجية إلى المؤسسات التعليمية دون إذن مسبق، مشددة على أن المدرسة تعد مؤسسة تربوية لها ضوابط صارمة يجب احترامها.


وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم  ببني سويف إلى أن السماح بدخول شخص من خارج المنظومة التعليمية للتوزيع والتصوير داخل المدرسة أمر غير مقبول، خاصة مع نشر هذه المواد عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى التحرك الفوري للتحقيق مع المدير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت أمل الهواري  على استمرار متابعة الانضباط داخل المدارس، ومنع أي محاولات لاستغلال البيئة التعليمية في أنشطة غير مصرح بها أو لصالح أشخاص بعينهم . 

وكانت  بعض منصات التواصل الاجتماعي  قد نشرت صورا  لعدد  السيارات التي تحمل اسم وصور للمرشح المحتمل أمام المدرسة  وكذلك  صورا للتلاميذ بالمرحلة الابتدائية  وهم يرفعون حقائب وأدوات مدرسية مدون عليها اسما لأحد المرشحين المحتملين، وأخذت الصور شكل الدعاية لاسم الشخص الظاهر علي خلفية الحقائب ، لما يخالف الكتب الدورية لوزارة التربية والتعليم، وثبت  أن الصور لطلاب بمدرسة "بني مؤمنة "التابعة لإدارة ببا التعليمية مما دعا وكيل الوزارة  إلى إحالة مدير المدرسة الي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم تُشدد على منع استخدام أي شعارات أو مطبوعات دعائية أو سياسية داخل المدارس أو على أسوارها، وتعتبر مثل هذه المخالفات تجاوزًا صريحًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية.

