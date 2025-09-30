قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
محافظات

محافظ بني سويف يؤكد أهمية تطوير إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية

أ ش أ

أكد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، أهمية تضافر كافة جهود الشركاء والجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف من مؤتمر ومهرجان "النباتات الطبية والعطرية" الذي سيشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والشركات المتخصصة في انتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية إضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية معنية بالتنمية الزراعية والاستثمار الأخضر.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية للإعداد والتجهيز لاستضافة الدورة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، ومن جامعة النهضة الدكتور أشرف عمر نائب رئيس الجامعة والدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام والدكتور محمد عبد الله عميد كلية علوم الحاسب الآلي ووالدكتور عادل جودة عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، والمهندس طارق أبوبكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.


أوضح أنه من المقرر وضع حجر أساس لمشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة تزيد عن 7 آلاف مترمربع، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، ويضم مركزًا للإرشاد الزراعي ووحدة لتعقيم المنتجات؛ ليكون كيانًا جامعًا يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والذي يتكامل مع خطة المحافظة لإقامة منطقة استثمارية متكاملة على مساحة 147 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، التي صدر بشأنها قرار جمهوري مما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع.


ووجه المحافظ بالتنسيق بين شركاء التنمية من الجهات والأجهزة الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص؛ لدراسة الجدوى الاقتصادية بشأن استحداث مسار تعليمي يُخدّم على مجال زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، لاسيما مع حجم الاستثمارات الهائلة في القطاع وتوافر البينية التحتية والخدمات اللوجيستية للاستفادة من تلك المزايا، خاصة وأن بني سويف تزرع أكثر عن 18 ألف فدان، بها أكثر من 80 مصنعا وشركة متخصصة وتصدر نحو 95 % من زيوتها العطرية و85% من أعشابها المُجففة، حيث تساهم ما بين 40 إلى 60% من إجمالي صادرات مصر التي تحتل المركز الخامس عالميا بنسبة تقترب من 6% من حجم التجارة الدولية.


طالب المحافظ بالتنسيق مع الكليات المتخصصة من الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة لإعداد وتحديد الضوابط والمعايير الفنية الخاصة بتنظيم "مسابقة أفضل صورة وفيديو" من حيث الحجم والجودة المطلوبة، وتشكيل لجنة تحكيم متخصصة؛ لتقييم أعمال المشاركين واختيار الأعمال الفائزة للإعلان عنها مع تخصيص جائزة مالية لأفضل 3 أعمال بواقع 5000 جنيه للمركز الأول، و3000 جنيه للمركز الثاني ، و 2000 جنيه للمركز الثالث.


كما وجه المحافظ بضرورة التوسع في الاستعانة بأكبر عدد ممكن من المتطوعين"خاصة شباب وطلاب الجامعات" للاستعانة بهم والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في اللجان المتنوعة من اللجان التنظيمية للمؤتمر، على أن يتم التنسيق في ذلك مع إدارات الجامعات وتكثيف الدعاية والإعلان عن روابط التسجيل التي أتاحتها المحافظة على صفحتها الرسمية؛ لمشاركة ونشر تلك الأخبار والروابط على صفحات الجامعة وكلياتها ومعاهدها؛ لاجتذاب أكبر عدد من المشاركين في المؤتمر سواء "عارض /متطوع/ زائر/متحدث"، مع الإشارة إلى اقتصار حضور الجلسات الرسمية داخل قاعات المؤتمر على المُسجلين فقط .


وناقش المحافظ الإجراءات وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة من الأجهزة والقطاعات التنفيذية والأكاديمية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لوضع وتنفيذ خطة عمل لعقد وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة والأحداث التي يتضمنها المهرجان والمؤتمر، التي من المٌقرر أن يتم تنفيذ بعضها قبل الفعاليات الرئيسية للمهرجان يومي 18 و19 أكتوبر المقبل .


وتتضمن فعاليات المهرجان تنظيم مسابقات داخل المدارس والجامعات بهدف الترويج والتعريف بالمهرجان والمؤتمر الذي تستضيفه المحافظة لتوعية طلبة المدارس والجامعات بهذا القطاع من خلال عمل أبحاث وتقديم أفكار ومشروعات ابتكارية وتسليط الضوء على الممارسات الحديثة لأساليب الزراعة والتصنيع والترويج للنباتات الطبية والعطرية ومدى الطلب عليها واستخدامها في المجالات الطبية والتجميلية، وذلك بالإضافة إلى عقد معارض وورش عمل يشترك فيها الزراعة والمجلس القومي للمرأة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية؛ لعرض منتجات ومعروضات خاصة بالتصنيع الزراعي والصناعات الحرفية اليدوية القائمة على خامات زراعية ونباتية .


كما يتم تنظيم فعالية خاصة بالتشجير وزراعة الشتلات، للتوسع في أعمال زراعة الشتلات من خلال توزيع من 5000 إلى 8000 شتلة على المدارس والجامعات والجهات الحكومية ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتشجير وضمن رؤية الدولة لتحسين البيئة وتعزيز الوعي بأهمية التشجير ،إضافة إلى التنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة والنوعية للمشاركة في إعداد وتصميم وطبع مطويات وبروشورز للترويج والتوعية لتلك الأنشطة والفعاليات ونشرها على الصفحات الرسمية للكليات والجامعات .

محافظ بني سويف محمد هاني غنيم مؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية المؤسسات الأكاديمية والبحثية انتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية هيئات دولية معنية بالتنمية الزراعية

