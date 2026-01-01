قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الافتتاح في 2030.. عمرو مصطفى: هعمل متحف لأعمالي اسمه العمراوي
تخفيف الحكم على المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات
استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
سعر الدولار مساء اليوم الخميس1-1-2026

محمد يحيي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تعاملات مسائية منذ نهاية السنة المالية في البنوك المصرية، وحتي مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026.

الدولار يتراجع

وسجل سعر الدولار انخفاضًا بقيمة 6 قروش على مستوى البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر أقل دولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي”.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري”.

