سعر الدولار مساء اليوم الخميس1-1-2026

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تعاملات مسائية منذ نهاية السنة المالية في البنوك المصرية، وحتي مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026.

الدولار يتراجع

وسجل سعر الدولار انخفاضًا بقيمة 6 قروش على مستوى البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر أقل دولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي”.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري”.