قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد الاسكندرانى

رحب مجتمع الأعمال، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات، بالاتفاقية الاستراتيجية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر مجلس الوزراء، والتي تستهدف إنشاء 50 فندقاً جديداً بمصر ضمن خطة توسعية كبرى تعزز الطاقة الفندقية وتواكب النمو المتزايد في حركة السياحة.

وأكد ممثلو القطاع السياحي والفندقي أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للسياحة المصرية، وتسهم في تحسين صورتها على خريطة المقاصد العالمية، فضلاً عن استقطاب شريحة السياحة عالية الإنفاق، وتعكس في الوقت نفسه الثقة الدولية المتنامية في مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتشمل المرحلة الأولى من هذه الشراكة إطلاق 4 فنادق كبرى ضمن مشروعات عقارية وسياحية بارزة في عدة مواقع استراتيجية، من بينها الساحل الشمالي والعين السخنة والجيل الجديد من المدن العمرانية.

ويأتي هذا التوجه متسقاً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة والفنادق كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تستقطب العلامات الفندقية الكبرى، بما يسهم في جذب العملة الصعبة وتوليد المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتعد هذه الشراكة خطوة محورية في دعم أهداف استراتيجية السياحة المصرية، والتي تستهدف استقبال ما يقرب من 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، عبر التوسع في البنية الفندقية، وتبني مبادرات نوعية لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب إطلاق برامج تمويلية لتطوير وتحديث المنشآت الفندقية القائمة.

وأعرب ممثلو القطاع عن تفاؤلهم بأن إبرام مثل هذه الشراكات الدولية الكبرى يعزز من تنافسية المقصد المصري، ويدعم موقعه كواحد من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تجمع بين التنوع الطبيعي والثقافي والبنية التحتية الحديثة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتواكب المعايير العالمية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الخبير السياحي حسام الشاعر، إن صناعة السياحة المصرية تشهد تطورا ملموسا ينعكس بشكل إيجابي على زيادة النمو والدخل السياحي.

وأوضح الشاعر، أن مصر من أهم الدول السياحية حول العالم وتتمتع بإمكانيات سياحية لا مثيل لها وحان الوقت لتضع أقدامها بين كبار الدول السياحية في العالم، موضحا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية بقطاع السياحة والتي تليق بإمكانيات المقصد السياحي المصري ويعزز وجوده بقوة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف حسام الشاعر: "نفخر بالتعاون مع مجموعة ماينور الدولية، كواحدة من أكبر مؤسسات الضيافة في العالم، في شراكة تعزز من جهودنا المستمرة للارتقاء بقطاع الضيافة والفنادق في مصر، وهذه الخطوة تعكس إيماننا بالدور الحيوي لهذا القطاع في تنمية السياحة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني."

وتابع: "جاءت هذه الشراكة لتؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مقاصده السياحية، وتدعم رؤيتنا لتسريع وتيرة تعزيز وتطوير قطاع الضيافة والفنادق بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030".

حسام الشاعر السياحة مدبولي وزير السياحة والآثار السياحة والفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

لكزس

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

هيونداي كونا

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

مهرجان الشرقية للخيول

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد