قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن أزمة تأخير تسليم الكتب مازالت مستمرة في المدارس مع نهاية الاسبوع الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

حيث قالت منى أبو غالي تلقينا العديد من الشكاوى جاء أبرزها كالتالي :

  • لم يتم تسليم أي كتب لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المحمدية الرسمية لغات بإدارة وسط القاهرة التعليمية 
  • لم يتم تسليم أي كتب لطلاب مدرسة سمير الرسمية للغات وسط الاسكندرية
     
  • طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة كاظم اغا الرسمية بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب التقييمات “الماث والساينس” ولا اى كتب للكونكت بلس ولا كتاب تقييم الدين
  • طلاب  الصف الخامس الابتدائي في مدرسة كلية السلام بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب الكونكت بلس وكتب التقييمات كلها
  • طلاب مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور بمحافظة القليوبية ، لم يتسلم الطلاب غير تقييمات عربي و دراسات و كتاب انجليزي OL

وطالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي بتدخل وزارة التربية والتعليم لإلزام المدارس بالإلتزام بسرعة تسليم الكتب للطلاب ، خاصة بالتزامن مع بدء التقييمات الاسبوعية .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:
https://studentbooks.moe.gov.eg/ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية  المقدمة لأبنائنا الطلاب.
 

جروب حوار مجتمعي تربوي تأخير تسليم الكتب تسليم الكتب المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

جبالي يستقبل رئيس الوزراء قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للنواب بحضور المستشار محمود فوزي

في إطار التنسيق الدائم مع الحكومة.. جبالي يستقبل رئيس الوزراء بمجلس النواب

النائب عادل ناصر

برلماني: جهد دبلوماسي كبير للرئيس السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد