استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم

أكدت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن أزمة تأخير تسليم الكتب مازالت مستمرة في المدارس مع نهاية الاسبوع الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث قالت منى أبو غالي تلقينا العديد من الشكاوى جاء أبرزها كالتالي :

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المحمدية الرسمية لغات بإدارة وسط القاهرة التعليمية

لم يتم تسليم أي كتب لطلاب مدرسة سمير الرسمية للغات وسط الاسكندرية



طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة كاظم اغا الرسمية بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب التقييمات “الماث والساينس” ولا اى كتب للكونكت بلس ولا كتاب تقييم الدين

طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدرسة كلية السلام بإدارة الزيتون ، لم يتسلموا كتب الكونكت بلس وكتب التقييمات كلها

طلاب مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور بمحافظة القليوبية ، لم يتسلم الطلاب غير تقييمات عربي و دراسات و كتاب انجليزي OL

وطالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي بتدخل وزارة التربية والتعليم لإلزام المدارس بالإلتزام بسرعة تسليم الكتب للطلاب ، خاصة بالتزامن مع بدء التقييمات الاسبوعية .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:

https://studentbooks.moe.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

