أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج

استغاث أولياء امور طلاب مدرسة الزهور التابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، من ظهور رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمبنى المدرسة مما قد يتسبب في كارثة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال أولياء الأمور : الرشح بتاع المياة اللي واضح ده ممكن يتسبب بكارثة جماعية

ونطالب بتدخل المسئولين

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة بضرورة المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية في المدارس وتوفير كافة احتياجات المدارس وتذليل أي عقبات قد تعوق أداء مهام مديري المدارس

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : الوزارة لم تدخر جهداً في تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سأواصل جولاتي الميدانية في المدارس بمختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ومن جانبهم ، استغاث العديد من أولياء الامور من تأخر تسليم الكتب في المدارس حتى الآن رغم بدء التقييمات

حيث أكد أولياء أمور طلاب مدرسة بنت الشاطئ بالتجمع الأول ، أنه تلاميذ 3 ابتدائي لم يتسلموا من بداية العام الدراسي إلا كتابين وهما كتاب العربي وكتاب تقييمات الانجليزي.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق اكتوبر ، أن تلاميذ الصف الثاني الابتدائى لم يتسلموا إلا كتابين هما العربى والتقييمات ، ولم يتسلم طلاب 5 ابتدائي الا كتب اللغة الانجليزية و العلوم والرياضيات فقط.

وقالت ولية أمر : في مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، لم يتسلم تلاميذ الصف الاول الابتدائي إلا كتاب اللغة الانجليزية فقط، أما تلاميذ الصف الثالث الابتدائي تسلموا كتاب اللغة الانجليزية ، كتاب التقييمات، وكتاب اللغة العربية فقط “واحنا في ثانى اسبوع والمدرسين عملوا تقييمات ومفيش كتب اصلا فين الكتب ؟”.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة محمد جمال كامل المغربي حدائق اكتوبر : أن تلاميذ الصف الثالث الابتدائي لم يتسلموا إلا كتاب تقييم اللغة العربية وكتاب تقييم اللغة الانجليزية وكتاب اكتشف فقط.