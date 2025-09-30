قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 23 مدرسة.. افتتاح معرض منتجات التعليم الفني بالعاصمة الإدارية

إفتتاح معرض منتجات التعليم الفني
إفتتاح معرض منتجات التعليم الفني
ياسمين بدوي

 افتتح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، فعاليات معرض منتجات التعليم الفني، والمقام بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم معارض منتجات التعليم الفني، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، و محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، والدكتورة جيهان عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، و محمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للتعليم التجاري والفندقي.

وشهد المعرض مشاركة 23 مدرسة فنية من مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تنوعت المعروضات بين منتجات التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والفندقي.

وتضمنت الأعمال المعروضة الصناعات اليدوية والخشبية، اللوحات الفنية، الملابس الجاهزة، المنتجات الزراعية، والمخبوزات، ما يعكس تنوع المهارات التطبيقية للطلاب.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تعزز المشاركة المجتمعية، وتوفر منصة عملية لطلاب التعليم الفني للتفاعل مع احتياجات السوق.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني قرني أن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني حريصة على إقامة هذه المعارض بشكل دوري، باعتبارها نافذة حقيقية لإبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم الابتكارية، ودافعًا نحو مزيد من الإنتاج والتميز داخل المدارس الفنية.

جدير بالذكر أنه كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها وهو ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنى التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما ينعكس على تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

