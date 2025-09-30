قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
أخبار البلد

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ياسمين بدوي

ظهرت الآن التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف و المراحل الدراسية “ابتدائي و إعدادي و ثانوي” ، وذلك للطلاب الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل  التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :

ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تقييمات طلاب المدارس
 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء التقييمات في موعدها بجميع المدارس .


جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها اليوم وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة التقييمات وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

نقل طاقم سفينة هولندية إلى جيبوتي بعد تعرضها لهجوم قبالة عدن

بريطانيا ترحب بخطة ترامب للسلام في غزة وتدعو حماس إلى قبولها

المفوضية الأوروبية: حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

