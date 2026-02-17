قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
برلمان

أحمد عبدالجواد : نسعى لتقديم خطاب سياسى متوازن وزيادة مساحة التوافق

أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن
أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لتلبية تطلعات وآمال المواطنين، مشيدًا بقدرة المجلس على مواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات المرجوة بما يخدم الدولة والشارع المصري على حد سواء.

وهنأ «عبدالجواد»، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، رئيس المجلس على انتخابه، مؤكدًا أن الشعب يضع آمالًا كبيرة على البرلمان في تعزيز التنمية وتحقيق المصالح الوطنية. كما تقدم بخالص التهنئة لجميع النواب الجدد من مختلف الانتماءات الحزبية، مشيدًا بالثقة التي منحها لهم المواطنون، وبقدرتهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار البرلماني.

وتابع النائب أحمد عبدالجواد: "سنعمل على توسيع مساحة التوافق تحت القبة و سنقف مع الحكومة وندعمها إذا أصابت ونختلف معها إذا ابتعدت عن تكليفات القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العمل البرلماني سيقوم على زيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى والنقاشات بين جميع النواب، مؤكدًا أن الهدف هو التوافق الوطني وليس فرض الرأي، وأن الحزب يسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن يركز على المصلحة العامة بعيدًا عن الكلمات الرنانة أو أي مزايدات سياسية.

وشدد «عبدالجواد»، على أن الحزب سيعمل مع كافة الزملاء لتحقيق المعادلة التي توازن بين مطالب الشارع ومتطلبات الدولة، مؤكدًا دعمه للحكومة في حال نجحت في تحقيق أهدافها، وتوفير بيئة تشريعية تسهم في خدمة الدولة والمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار الوطني، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة بين جميع القوى البرلمانية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وفي إطار دعم الاستثمار وتنظيم حركة الاستيراد، اقترح «عبدالجواد»، إعادة صياغة المادة 4 مكرراً من قانون سجل المستوردين لتوضيح أن الغرض هو تمكين الجهة المختصة من تعديل البيانات عند أي تغيير أو تعديل طرأ على الشركات، وليس اعتبار ذلك إعادة قيد كامل يستلزم استيفاء شروط جديدة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن هذه الخطوة تعزز الوضوح القانوني وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، كما أنها تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكداً أن البرلمان سيتابع تنفيذ القانون لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومتطلبات المواطنين.

وقد وافق المجلس على اقتراحه خلال الجلسة، لتصبح صياغة المادة: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، حال إخطارها وفقًا للمادة (4)، بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها، قيد هذا التغيير أو التعديل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل».

أحمد عبدالجواد حزب مستقبل مجلس النواب قانون سجل المستوردين

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

