تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية بشأن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معدلات الجودة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي، فإن جميع الطلاب بالمدارس ( الرسمى حكومي - الرسمى لغات - الرسمى لغات متميز -الخاص ) مستهدفين لإستخدام المنصة المخصصة لتدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه على جميع المدارس توفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين لتدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مراكز التطوير التكنولوجي وجميع العاملين بالإدارات والمدارس ( الابتدائية - الإعدادية الثانوية ) من اخصائيي التطوير التكنولوجي بتقديم الدعم الفني الكامل ومساعدة الطلاب والمعلمين للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي دون أى معوقات فنية .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تكليف موجهى عموم وموجهي أوائل مادة الحاسب الآلى بدعم المعلمين من خلال دورات تدريبية مستمرة ، ومتابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أقصى استفادة من المادة.

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

وأكد الفيديو أن استلام بيانات منصة QUREO يتم باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :