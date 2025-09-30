قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية بشأن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معدلات الجودة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي، فإن  جميع الطلاب بالمدارس ( الرسمى حكومي - الرسمى لغات - الرسمى لغات متميز -الخاص ) مستهدفين لإستخدام المنصة المخصصة لتدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه على جميع المدارس توفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين لتدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مراكز التطوير التكنولوجي وجميع العاملين بالإدارات والمدارس ( الابتدائية - الإعدادية الثانوية ) من اخصائيي التطوير التكنولوجي بتقديم الدعم الفني الكامل ومساعدة الطلاب والمعلمين للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي دون أى معوقات فنية .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تكليف موجهى عموم وموجهي أوائل مادة الحاسب الآلى بدعم المعلمين من خلال دورات تدريبية مستمرة ، ومتابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أقصى استفادة من المادة.

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

وأكد الفيديو أن استلام بيانات منصة QUREO يتم باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :

  •  ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login  
  •  اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)
  •  ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي  في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور
  •  اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي
  •  تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة
  •  انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مادة البرمجة البرمجة والذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد