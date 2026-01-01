حملة مكبرة للمرور على منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعبور.. صور

شكلت إدارة العلاج الحر بالقليوبية لجنة للمرور على منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العبور، برئاسة الدكتور سعيد سلامة، مسؤول العلاج الحر بالعبور، وعضوية الدكتور محمد سلامة والدكتور محمد سمير، مفتشي العلاج الحر بالعبور، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.

غلق 3 منشآت بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن المرور على 3 منشآت للطب النفسي وعلاج الإدمان داخل جمعية أحمد عرابي التابعة لإدارة العبور، حيث تم وضع الشمع الأحمر على إحدى المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومعايير الأمن والسلامة البيئية والإكلينيكية داخل المنشآت المرخصة، حفاظًا على صحة المرضى وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة ومطابقة للقانون.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبالتنسيق مع توجيهات الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة العبور.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية وحماية صحة وسلامة المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

