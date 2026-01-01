نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الرصف بالخصوص

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بمدينة الخصوص، بحضور محمد غنيم رئيس المدينة، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمسؤولين عن قطاعات الإشغالات والمخلفات الصلبة.



وتفقدت نائب المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف حيث تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لرفع كفاءة الطرق الداخلية.

حملات لرفع الاشغالات

كما شملت الجولة متابعة منظومة النظافة وحملات رفع الإشغالات بشارع الرشاح الواقع بين مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم رفع تراكمات المخلفات وتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وتأتي هذه المتابعة المستمرة من المهندس أيمن عطية تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات العامة، وتعزيز منظومة النظافة، وتحقيق رضا المواطنين من خلال التواجد الميداني الدائم وحل المشكلات بشكل فوري.