قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الرصف بالخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بمدينة الخصوص، بحضور محمد غنيم رئيس المدينة، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمسؤولين عن قطاعات الإشغالات والمخلفات الصلبة.


وتفقدت نائب المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف حيث تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لرفع كفاءة الطرق الداخلية.

حملات لرفع الاشغالات

كما شملت الجولة متابعة منظومة النظافة وحملات رفع الإشغالات بشارع الرشاح الواقع بين مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم رفع تراكمات المخلفات وتيسير الحركة المرورية بالطريق. 
وتأتي هذه المتابعة المستمرة من المهندس أيمن عطية تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات العامة، وتعزيز منظومة النظافة، وتحقيق رضا المواطنين من خلال التواجد الميداني الدائم وحل المشكلات بشكل فوري.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية رفع الإشغالات الخصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

الأبراج

خبيرة الأبراج عبير فؤاد توجه رسالة لـ مواليد برج الجدي

البرهان

البرهان: القوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة

صورة أرشيفية

الشرطة السويسرية: قتلى ومصابون جراء حريق لم يعرف سببه بعد في منتجع تزلج

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد